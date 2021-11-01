Хореограф «Ледникового периода»: как увидел Милохина, не сразу понял, что это передо мной

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский поделился мнением о тиктокере Дане Милохине, который в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой выступает в телешоу «Ледниковый период».

«Когда Даню увидел, сначала не понял, что это такое передо мной стоит — с красными ногтями, с пирсингом, с красными волосами (смеётся). Экстравагантный вид. Но мы пообщались, и это оказался классный парень, работяга, всё хочет делать, работает с огромным желанием, ему всё интересно.

У меня к нему нет никаких претензий и замечаний, он работает как может и очень нравится мне по характеру. Они с Женькой друг другу подходят: оба такие молодые, свеженькие, прямо светлый луч в нашем тёмном царстве (смеётся)», — приводит слова Ставиского «Газета.ру».

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