«Пока прыжочки». Ирина Роднина — о Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подвела итоги этапа Гран-при в Ванкувере (Канада). В мужском одиночном катании победу одержал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен, в женском первые три места заняли россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.
«Чен? Мне кажется, это большее искусство. У девочек пока прыжочки. Не могу ничего сказать, не могу вам ни возразить, ни даже поддержать (в отношении целостности программ фигуристок. — Прим. «Чемпионата»). По прошлому сезону пока прыжочки, а Чен есть Чен. Это уже мастер», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
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