Сидорова — о Соловьёве: повода ревновать к Бузовой и Бородиной Дима не даёт

Российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала об отношении к участию своего молодого человека Дмитрия Соловьёва в телешоу «Ледниковый период». В разные сезоны его партнёршами были певица Ольга Бузова и телеведущая Ксения Бородина.



«Мне в любом случае будет нравиться всё, что делает Дима. Но Оля, конечно, большая молодец! Как и Ксюша Бородина, которая выступает с Димой в этом году. Это со стороны может казаться, что танцы на льду — это просто. Но если вы когда-нибудь пробовали встать на коньки в первый раз, то знаете, что дай бог, если вам сразу удастся просто проехать прямо, не упав. А тут ещё бесконечные поддержки и прыжки. За всей красотой танцев на льду стоит титаническая работа. Каждый день по шесть часов тренировок. Да, и травмы никто не отменял.



Женская ревность? Она присутствует, когда мужчина даёт повод. Или когда женщина не уверена в себе. Мой мужчина не даёт мне повода, а с уверенностью у меня всё в порядке», — цитирует Сидорову «Советский спорт».