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Фигурное катание: расписание Гран-при Италии 2021, 3-й этап Гран-при в Турине

Фигурное катание: расписание этапа Гран-при в Турине
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С 5 по 7 ноября в Турине (Италия) пройдёт третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Турин, Италия
5 ноября
17:00 мск — женщины, короткая программа
19:00 — танцевальные пары, ритм-танец
20:45 — спортивные пары, короткая программа.
22:20 — мужчины, короткая программа.

6 ноября
17:00 — женщины, произвольная программа.
19:10 — танцевальные пары, произвольный танец.
21:05 — спортивные пары, произвольная программа.
22:45 — мужчины, произвольная программа

7 ноября
17:00 — показательные выступления.

Российские участники этапа Гран-при в Турине
Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

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