Фигурное катание: расписание этапа Гран-при в Турине

С 5 по 7 ноября в Турине (Италия) пройдёт третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Турин, Италия

5 ноября

17:00 мск — женщины, короткая программа

19:00 — танцевальные пары, ритм-танец

20:45 — спортивные пары, короткая программа.

22:20 — мужчины, короткая программа.



6 ноября

17:00 — женщины, произвольная программа.

19:10 — танцевальные пары, произвольный танец.

21:05 — спортивные пары, произвольная программа.

22:45 — мужчины, произвольная программа



7 ноября

17:00 — показательные выступления.

Российские участники этапа Гран-при в Турине

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.



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