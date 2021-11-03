Фигурное катание: расписание этапа Гран-при в Турине

С 5 по 7 ноября в Турине (Италия) пройдёт третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Турин, Италия
5 ноября
17:00 мск — женщины, короткая программа
19:00 — танцевальные пары, ритм-танец
20:45 — спортивные пары, короткая программа.
22:20 — мужчины, короткая программа.
6 ноября
17:00 — женщины, произвольная программа.
19:10 — танцевальные пары, произвольный танец.
21:05 — спортивные пары, произвольная программа.
22:45 — мужчины, произвольная программа
7 ноября
17:00 — показательные выступления.
Российские участники этапа Гран-при в Турине
Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.
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