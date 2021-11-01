Ставиский – о Сизероне: понятно, что видно, какой он ориентации, но мне это по барабану

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский, выступавший за сборную Болгарии, высказался о расследовании ISU по поводу неоднозначных слов российского судьи Александра Веденина о четырёхкратном чемпионе мира в танцах на льду Гийоме Сизероне.
«Я могу сказать только одно: Сизерон с Пападакис невероятно гармонично и артистично отыгрывают чувства — они друг в друге буквально катаются. Сизерон, может, по образу больше такой нарцисс, но Габриэла очень гармонично выглядит в паре, и она эту пару делает. Понятно, что видно, какой он ориентации, но мне это по барабану, если это хорошая пара и хорошая программа. Кто он, мальчик или девочка, — абсолютно неважно.
Первый их год на высшем уровне меня вообще ничего не смущало. Потом просто программы стали похожи одна на другую, и мне стало не так интересно на них смотреть. Но если Пападакис и Сизерон артистично всё это катают — о чём тут говорить? Не надо быть ханжой.
И в наше время я Веденину рекомендую не разбрасываться такими высказываниями, чтобы не вызывать лишнего негативного шума. Хотя это его право, конечно, мне всё равно», — приводит слова Ставиского «Газета.Ru».
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