Нэйтан Чен назвал правильным решение лишить его тренера аккредитации на Гран-при в Канаде

Трёхкратный чемпион мира американец Нэйтана Чена прокомментировал то, что его тренера Рафаэля Арутюняна лишили аккредитации на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере (Канада). Организаторы сообщили, что специалист нарушил антиковидный протокол.

Отметим, что это не помешало Чену одержать уверенную победу на турнире. В сумме Нэйтан набрал 307,18 балла, опередив ближайшего преследователя на более 40 баллов.

«Арутюнян учит всех нас быть самодостаточными. Так что не важно, рядом он или нет, – мы всё равно знаем, что нам нужно делать. В данном случае всё было правильно. Было разумно придерживаться протокола пузыря, чтобы мы все были в безопасности. Но я всё равно рад, что ему разрешили остаться на арене, а также тому, что он позвонил мне прямо перед выходом на лёд», — приводит слова Чена NBC Sports.