Херш рассказал, как Камила Валиева в Канаде могла набрать сумму как у Нэйтана Чена

Американский журналист Филипп Херш восхитился выступлением россиянки Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Ранее он заявлял, что судьи поставили Валиевой завышенные оценки.
«Некоторое гипотетическое размышление, без комментариев к полученным баллам: если вы уравняете коэффициент ПК для M&W и разрешите Камиле Валиевой 4S и 4T-3T в SP (комбо в бонус), с теми же баллами, которые она получила в Канаде, её общий результат на Гран-при был бы всего на 2 балла ниже победной суммы Нэйтана Чена.
Это ещё одно доказательство того, что на Гран-при в Канаде Валиева сделала что-то потрясающее вне зависимости от того, кто и что думает о поставленных ей оценках. Иногда приятно сделать шаг назад и оценить выдающийся талант.
Её вращения и прыжки были потрясающими. Как сказал мне в субботу Рафаэль Арутюнян, говоря о Чене: «Порой люди не понимают давления каждого отдельного элемента, когда вы делаете такие сложные прыжки», — написал Херш в своём «твиттере».
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