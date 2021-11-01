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Меган Дюамель раскритиковала новые программы Алёны Косторной

Меган Дюамель раскритиковала новые программы Алёны Косторной
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель высказалась о новых программах россиянки Алёны Косторной, которые она представила на втором этапе серии Гран-при в Канаде.

«Растеряла ли Косторная симпатии судей? Репутация важна для компонентов, разумеется. Мне нравится Алёна, два года назад она была моим фаворитом среди девушек. Но если вы внимательно посмотрите на её выступления в Канаде, то станет видно, что её программы совсем пустые. У неё нет таких связок, хореографии, как у Камилы, Елизаветы, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты. Заполнять пространство между прыжками, находить больше связи с музыкой. Этого сейчас нет. Может быть, её фанаты меня невзлюбят за это, но вы спросили моё мнение», — приводит слова Дюамель «Спорт-экспресс».

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