Алексей Ягудин отреагировал на пост Авербуха по поводу конфликта с Цискаридзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, являющийся одним из ведущих шоу «Ледниковый период», отреагировал на пост призёра Игр-2002 в танцах на льду, хореографа Ильи Авербуха по поводу шумихи вокруг его спора с членом жюри проекта Николаем Цискаридзе.
«Тех, кто пишет всякое дерьмо, не остановить и объяснения не помогут. Они писали, пишут и будут писать», — отметил Ягудин в комментарии к посту Авербуха в «Инстаграме».
В ответе одному из пользователей Алексей добавил: «Я на стороне Коли и жюри! Они всегда правы и не нужно их обсуждать!»
В очередном выпуске шоу Екатерина Боброва и Макар Запорожский продемонстрировали номер, вдохновлённый фильмом «Жестокий романс». В конце выступления Запорожский резким ударом кулака раздавил яблоко, повторив жест персонажа Сергея Паратова.
Николай Цискаридзе раскритиковал этот поступок Макара и отказался ставить паре высший балл: «Паратов намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили, я бы понял. А вот это — неуместно». Авербух возразил, что Запорожский лишь точно повторил эпизод из фильма. Между Ильёй и Николаем начался спор. После съёмок Авербух опубликовал видео со словами Цискаридзе и продемонстрировал кадры из фильма, подтвердив свою точку зрения.
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