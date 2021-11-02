Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Хочу получить стройную фигуру». Ирина Слуцкая рассказала о планах на период локдауна

«Хочу получить стройную фигуру». Ирина Слуцкая рассказала о планах на период локдауна
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих планах на период локдауна.

«Идеальный день, чтобы начать новую жизнь — это понедельник. Друзья, я решила провести локдаун с пользой и позаботиться о своей фигуре. Поэтому торжественно объявляю неделю правильного питания и здорового образа жизни открытой!

За эту неделю питания по своей программе я: откажусь от сладкого; буду есть больше овощей и зелени; буду контролировать количество воды, которую выпиваю за день; буду регулярно делать свой комплекс тренировок.

Что хочу получить через неделю (будет пост с результатами): стройную фигуру (проверим, на сколько кг можно экологично похудеть за неделю); большое количество энергии для покорения новых вершин; хорошую физическую форму для активного времяпровождения вместе со своей семьёй», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Слуцкая: Трусова не является той спортсменкой, которую невозможно победить
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021