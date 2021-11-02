«Хочу получить стройную фигуру». Ирина Слуцкая рассказала о планах на период локдауна

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своих планах на период локдауна.
«Идеальный день, чтобы начать новую жизнь — это понедельник. Друзья, я решила провести локдаун с пользой и позаботиться о своей фигуре. Поэтому торжественно объявляю неделю правильного питания и здорового образа жизни открытой!
За эту неделю питания по своей программе я: откажусь от сладкого; буду есть больше овощей и зелени; буду контролировать количество воды, которую выпиваю за день; буду регулярно делать свой комплекс тренировок.
Что хочу получить через неделю (будет пост с результатами): стройную фигуру (проверим, на сколько кг можно экологично похудеть за неделю); большое количество энергии для покорения новых вершин; хорошую физическую форму для активного времяпровождения вместе со своей семьёй», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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