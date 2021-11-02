Илья Авербух — Татьяне Тотьмяниной: ты становишься прекраснее год от года. Ты неповторима

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух обратился к олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной, поздравив её с днём рождения. Сегодня, 2 ноября, Тотьмяниной исполнилось 40 лет. Муж Татьяны — олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

«Тобой можно восхищаться бесконечно. Твоим талантом, твоей непоколебимой внутренней силой. Тем, как ты развиваешься, становясь только прекраснее год от года. Восторгаться твоей семьёй, какой ты являешься потрясающей мамой и хранительницей очага.

Я счастлив, что наши дороги однажды пересеклись и мы продолжаем идти вместе, создавая новые образы, воплощая новых героев на льду. Благодарю тебя за спектакль «Ромео и Джульетта», который, я надеюсь, мы ещё не раз сыграем, где ты абсолютно неповторима, и за совершенно иной, блистательный характер, который ты подарила нам, зрителям, играя Бетси в «Анне Карениной». Каждая твоя работа наполняет спектакль неповторимыми красками. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и безусловной любви! С днём рождения, Таня», — написал Авербух в «Инстаграме», прикрепив текст к фото Тотьмяниной.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ильи Авербуха.

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