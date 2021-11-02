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Алексей Ягудин назвал свою главную фобию

Алексей Ягудин назвал свою главную фобию
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о своей главной фобии. По словам Ягудина, он боится высоты.

«На следующий день после моего отъезда из Африки (Ягудин участвовал в шоу «Звёзды в Африке». — Прим. «Чемпионата») прыгали с тарзанки — для меня это одна из главных фобий, которая с возрастом развилась. В детстве в Ленобласти я залезал на 90-метровый трамплин и спокойно сидел на самой вершине. Но со временем начал бояться высоты.

Да, я понимаю, как нужно прыгать, но переживаю, что во время полёта плохо станет с сердцем. Мне легче сожрать личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты», — приводит слова Ягудина Starhit.

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