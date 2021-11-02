Алексей Ягудин назвал свою главную фобию

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о своей главной фобии. По словам Ягудина, он боится высоты.
«На следующий день после моего отъезда из Африки (Ягудин участвовал в шоу «Звёзды в Африке». — Прим. «Чемпионата») прыгали с тарзанки — для меня это одна из главных фобий, которая с возрастом развилась. В детстве в Ленобласти я залезал на 90-метровый трамплин и спокойно сидел на самой вершине. Но со временем начал бояться высоты.
Да, я понимаю, как нужно прыгать, но переживаю, что во время полёта плохо станет с сердцем. Мне легче сожрать личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты», — приводит слова Ягудина Starhit.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 ноября 2021
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
07:40
-
07:17
-
06:40
-
05:24
- 1 ноября 2021
-
23:09
-
22:53
-
21:21
-
18:48
-
17:31
-
15:20
-
14:07
-
13:30
-
13:08
-
12:08
-
12:01
-
11:39
-
11:34
-
11:34
-
11:21
-
11:16
-
11:06
-
11:06
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:25
-
08:02
-
07:55
-
07:47
-
07:42