Алексей Ягудин рассказал, как Илья Авербух помог ему по окончании карьеры

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о помощи, которую получил после окончания карьеры от серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

«Я знаю себя, поэтому уверен, что сложностей не возникло бы, просто Илья Авербух облегчил этот путь перехода из спорта в свободное плавание. У нас всегда есть вариант не пропасть — это быть тренером. Я на тот момент участвовал в американских и канадских турах по 50-60 концертов. Рядом была Тарасова. Были полупрофессиональные турниры, но мне хотелось чего-то другого.

Авербух просто открыл для многих закончивших карьеру спортсменов возможность не искать себя в другом каком-то направлении, а помог остаться в любимой профессии. Но, помимо фигурного катания, я стремился развиваться в творческом направлении. Летом поставили новый спектакль «Анна Каренина», который будет идти в Лужниках с 4 по 14 ноября», — цитирует Ягудина Starhit.

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