Инна Гончаренко поделилась мнением об Анне Щербаковой перед этапом Гран-при в Италии

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о чемпионке мира 2021 года Анне Щербаковой перед этапом Гран-при в Турине (Италия). Ранее в сезоне-2021/2022 Щербакова заняла второе место на турнире в Будапеште, проиграв Майе Хромых; обе они выступят в Турине.
«Само катание Щербаковой на последнем турнире мне очень понравилось. Я думаю, что она ещё не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности, если сравнивать с теми же контрольными прокатами.
Аня – боец! Она делает всё, что может на данный момент. Она смело пошла на четверной на первом турнире сезона и далее откатала программу по нарастающей. В короткой программе у неё отличное платье: яркое, оранжевое, схожее по цвету с марокканскими песками», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости Спорт».
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