Алексей Ягудин: мы из Советского Союза. Можем всё съесть

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об участии в телешоу «Звёзды в Африке».

«Первые два дня ко мне все подходили и задавали вопрос: «Почему ты такой молчаливый и не улыбаешься?» А я отвечал: «Да всё жду, когда юмор начнётся». Первый день для меня был сложным. Хотя вроде начиналось всё с «хи-хи» и «ха-ха», поездили по национальному парку, посмотрели место, где будем жить…

А потом нам и другим участникам нужно было пройти первое испытание. Меня с Айзой, Фоминым и Малафеевым поместили в аквариумы, приковали к полу цепями. И мы поняли, что здесь не просто вода, когда увидели прорези и дырки. Сначала пошли маленькие рыбёшки, потом покрупнее, потом змеи и крокодилы. Казалось бы, ничего страшного, но почему-то твари скопились в моём углу — наверное, чувствовали, что здесь можно подняться наверх. Оборачиваюсь в какой-то момент — там Фомин гладит жабу, Айза держит крокодила. А я боялся наступить на них.

Второй день уже легче, когда с Гаврилиной поехал на испытание на выбывание, где надо было съесть на время язык крокодила, яйца змеи и десерт с личинками. Как я сказал, мы из Советского Союза, можем всё съесть. Потом уже были лайтовые дни, практически сложных конкурсов не было», — цитирует Ягудина Starhit.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!