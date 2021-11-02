«Без тебя нет жизни. Продолжай сиять». Ягудин поздравил Тотьмянину с днём рождения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил свою жену олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину с днём рождения. Сегодня, 2 ноября, бывшей фигуристке исполнилось 40 лет.
«В нашей вселенной ты — солнце, без тебя нет жизни. Продолжай сиять. Я тебя очень люблю. С днём рождения. Спасибо за всё», — написал Ягудин в своём «инстаграме».
Татьяна Тотьмянина (в паре с Максимом Марининым) также является пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионка мира (2004, 2005). Тренер — Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 ноября 2021
-
13:26
-
12:54
-
12:47
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
07:40
-
07:17
-
06:40
-
05:24
- 1 ноября 2021
-
23:09
-
22:53
-
21:21
-
18:48
-
17:31
-
15:20
-
14:07
-
13:30
-
13:08
-
12:08
-
12:01
-
11:39
-
11:34
-
11:34
-
11:21
-
11:16
-
11:06
-
11:06
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:25
-
08:02