«Без тебя нет жизни. Продолжай сиять». Ягудин поздравил Тотьмянину с днём рождения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил свою жену олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину с днём рождения. Сегодня, 2 ноября, бывшей фигуристке исполнилось 40 лет.

«В нашей вселенной ты — солнце, без тебя нет жизни. Продолжай сиять. Я тебя очень люблю. С днём рождения. Спасибо за всё», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Татьяна Тотьмянина (в паре с Максимом Марининым) также является пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионка мира (2004, 2005). Тренер — Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!