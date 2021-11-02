47-летний Илья Авербух рассказал историю любви с 26-летней Елизаветой Арзамасовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как познакомился с актрисой Елизаветой Арзамасовой. 47-летний Авербух и 26-летняя Арзамасова поженились в декабре 2020 года, в августе 2021 года у них родился сын Лев.

«Я увидел 25-летнюю девушку. Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке.

Мне нравится её какая-то определённая беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир её победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, вымазывать, говорить «сладкий сироп». Я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и, надеюсь, это с нами будет всю жизнь», — сказал Авербух в шоу «50 вопросов. Спорт» на Premier.

По словам Ильи, впервые он увидел Елизавету давно, когда ей было 15 лет.

«Это было очень давно. Я познакомился с ней, когда её пригласили в проект «Ледниковый период». Причём это была вообще не моя идея пригласить Лизу, я считал, что она слишком юная — ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос, что с ней делать. У нас всё-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел и не был поклонником сериала «Папины дочки». И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать», — добавил он.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!



