Илья Авербух рассказал, что для него оказалось открытием в Дане Милохине

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о тиктокере Дане Милохине, который в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой выступает в телешоу «Ледниковый период». По словам Авербуха, для него стала открытием артистичность Милохина.
«Что касается Дани, он был не с нуля. Но тут, конечно, есть одарённость, он очень быстро схватывает. Для меня открытие в Дане Милохине — именно с точки зрения артистизма.
Сейчас будет эпизод, в котором у меня был фетиш одеть Даню в школьную форму 70-х. И когда он её надел — это такой же обалдуй, какими все были, такой же пацан. Мы начали строить барьеры, что сейчас другая молодёжь, другие ребята, всё не так. Ну а как у нас добивались известности: ходили волосы отращивали, трясли. Каждое новое поколение пытается заявить себя как-то по-другому», — сказал Авербух в шоу «50 вопросов. Спорт» на Premier.
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