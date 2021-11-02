Авербух оценил слухи, что Медведева отказывалась от «Ледникового периода» из-за Загитовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на вопрос, правда ли, что двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева отказалась от участия в прошлом сезоне «Ледникового периода» из-за того, что ведущей в проекте была Алина Загитова. В новом сезоне шоу Медведева выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным, Загитова, как и прежде, ведёт передачу вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.
«Это неправда. Жене действительно поступало от меня предложение ещё в том году участвовать в проекте. Но в том году Женя ещё металась между продолжением карьеры и так далее. Отказалась, сказала: мне на данный момент это неинтересно, я не хотела бы участвовать. Но никакого имени Алины вообще не звучало», — сказал Авербух в шоу «50 вопросов. Спорт» на Premier.
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