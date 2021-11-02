Этери Тутберидзе — дочери Диане и Глебу Смолкину: моё сердце с вами

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый её 18-летней дочери Диане Дэвис и её партнёру по танцам на льду 22-летнему Глебу Смолкину.
«Моё сердце с вами», — написала она и тегнула Диану и Глеба.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Какие же они классные! С удовольствием за ними наблюдаю и болею!»
«Какие все замечательные! Этери Георгиевна, мы вас очень любим. Вы самая лучшая».
«Красивые ваши дети! Восхитительная, страстная и нежная пара! Вам желаю быть всегда счастливой мамой!»
На этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в минувшие выходные., пара Дэвис/Смолкин заняла пятое место. Победу одержали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 ноября 2021
-
15:14
-
14:53
-
13:26
-
12:54
-
12:47
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
07:40
-
07:17
-
06:40
-
05:24
- 1 ноября 2021
-
23:09
-
22:53
-
21:21
-
18:48
-
17:31
-
15:20
-
14:07
-
13:30
-
13:08
-
12:08
-
12:01
-
11:39
-
11:34
-
11:34
-
11:21
-
11:16
-
11:06
-
11:06
-
10:54
-
10:47
-
10:43