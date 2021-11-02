Этери Тутберидзе — дочери Диане и Глебу Смолкину: моё сердце с вами

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый её 18-летней дочери Диане Дэвис и её партнёру по танцам на льду 22-летнему Глебу Смолкину.

«Моё сердце с вами», — написала она и тегнула Диану и Глеба.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Какие же они классные! С удовольствием за ними наблюдаю и болею!»

«Какие все замечательные! Этери Георгиевна, мы вас очень любим. Вы самая лучшая».

«Красивые ваши дети! Восхитительная, страстная и нежная пара! Вам желаю быть всегда счастливой мамой!»

На этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в минувшие выходные., пара Дэвис/Смолкин заняла пятое место. Победу одержали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.

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