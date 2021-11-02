Загорски и Гурейро снялись с этапа Гран-при во Франции

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа Гран-при во Франции, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут в Гренобле 19 и 20 ноября. Ранее Загорски и Гурейро отказались от выступления на Гран-при США. Тиффани чуть более недели назад была выписана из инфекционной больницы.
В Гренобле в танцах на льду сборную России представят Аннабель Морозова и Андрей Багин, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Также стало известно, что французский дуэт Аделина Галявиева и Луи Торон пропустит российский этап Гран-при, который пройдёт в Сочи 26-28 ноября.
На двух прошедших этапах Гран-при лучший результат россиян в танцах на льду – пятое место. В США такой результат показали Морозова и Багин, в Канаде – Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
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