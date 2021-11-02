Юдзуру Ханю планирует исполнить четверной аксель на этапе Гран-при в Японии

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что планирует прыгнуть аксель в 4,5 оборота на домашнем этапе Гран-при, который пройдёт 12-14 ноября.
«Моё самое сильное желание – чисто выполнить четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой сегодняшний предел, и хочу показать выступление, благодаря которому люди смогут что-то почувствовать. Хочу успешно приземлить четверной аксель, кроме того – показать идеальное выступление как в короткой, так и в произвольной программе», – цитирует Eurosport.ru заявление Ханю, сделанное в интервью телеканалу NHK.
Кроме Ханю, Японию на домашнем этапе Гран-при представят Као Миура и Сёма Уно, от России выступят Макар Игнатов и Александр Самарин.
Чистый четверной аксель на соревнованиях пока не удалось исполнить ни одному из фигуристов.
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