Майя Хромых описала Этери Тутберидзе тремя словами

Российская фигуристка Майя Хромых, которую называют джокером Этери Тутберидзе, ответила на вопросы Максима Транькова в челлендже «90 секунд».
— Твоё любимое место в Москве?
— Красная площадь.
– Кто самый весёлый в вашей группе?
– Морис (Квителашвили) и Даша (Усачёва).
— Любимый цвет одежды?
— Чёрный.
– Твой главный страх?
– Разбиться на самолёте.
– Самый запоминающийся старт в карьере?
– Финал Кубка России.
— Твоё лучшее качество?
— Понимание.
— Тебя узнают на улице?
— Были случаи.
– Хотела бы сняться в кино?
– Да… Уже снималась.
– Читаешь ли в интернете шутки про себя?
– Бывает.
– С кем из иностранных фигуристов ты бы хотела подружиться?
– С Нэйтаном Ченом.
– Опиши Этери Георгиевну тремя словами.
– Требовательная, весёлая, красивая.
– О чём думаешь во время проката?
– Об элементах.
– Лучший фигурист мира?
– Нэйтан Чен.
— Что любишь готовить больше всего?
— Всякие сладости, – ответила Хромых в интервью на сайте Первого канала.
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