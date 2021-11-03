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Майя Хромых описала Этери Тутберидзе тремя словами

Майя Хромых описала Этери Тутберидзе тремя словами
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Российская фигуристка Майя Хромых, которую называют джокером Этери Тутберидзе, ответила на вопросы Максима Транькова в челлендже «90 секунд».

— Твоё любимое место в Москве?
— Красная площадь.

– Кто самый весёлый в вашей группе?
– Морис (Квителашвили) и Даша (Усачёва).

— Любимый цвет одежды?
— Чёрный.

– Твой главный страх?
– Разбиться на самолёте.

– Самый запоминающийся старт в карьере?
– Финал Кубка России.

— Твоё лучшее качество?
— Понимание.

— Тебя узнают на улице?
— Были случаи.

– Хотела бы сняться в кино?
– Да… Уже снималась.

– Читаешь ли в интернете шутки про себя?
– Бывает.

– С кем из иностранных фигуристов ты бы хотела подружиться?
– С Нэйтаном Ченом.

– Опиши Этери Георгиевну тремя словами.
– Требовательная, весёлая, красивая.

– О чём думаешь во время проката?
– Об элементах.

– Лучший фигурист мира?
– Нэйтан Чен.

— Что любишь готовить больше всего?
— Всякие сладости, – ответила Хромых в интервью на сайте Первого канала.

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