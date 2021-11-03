Майя Хромых описала Этери Тутберидзе тремя словами

Российская фигуристка Майя Хромых, которую называют джокером Этери Тутберидзе, ответила на вопросы Максима Транькова в челлендже «90 секунд».

— Твоё любимое место в Москве?

— Красная площадь.

– Кто самый весёлый в вашей группе?

– Морис (Квителашвили) и Даша (Усачёва).

— Любимый цвет одежды?

— Чёрный.

– Твой главный страх?

– Разбиться на самолёте.

– Самый запоминающийся старт в карьере?

– Финал Кубка России.

— Твоё лучшее качество?

— Понимание.

— Тебя узнают на улице?

— Были случаи.

– Хотела бы сняться в кино?

– Да… Уже снималась.

– Читаешь ли в интернете шутки про себя?

– Бывает.

– С кем из иностранных фигуристов ты бы хотела подружиться?

– С Нэйтаном Ченом.

– Опиши Этери Георгиевну тремя словами.

– Требовательная, весёлая, красивая.

– О чём думаешь во время проката?

– Об элементах.

– Лучший фигурист мира?

– Нэйтан Чен.

— Что любишь готовить больше всего?

— Всякие сладости, – ответила Хромых в интервью на сайте Первого канала.