Медведева и Милохин рассказали, чем им удалось удивить Транькова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, чем сумели удивить двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в шестом выпуске шоу «Ледниковый период». В эфир программа выйдет в субботу, 6 ноября.

Медведева и Милохин впервые исполнили высокую парную поддержку на вытянутых руках, но сделали это иначе, чем в спорте.

«Обычно в спорте она делается по-другому. Мальчик едет назад, а девочка на него запрыгивает», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».

«Это ж сложнее!» — возразил Милохин.

«Но так мне было бы легче на тебя запрыгнуть. А в нашем номере получалось так, что я исполняла эту поддержку, пока ехала спиной вперёд. Для олимпийского чемпиона в парах Максима Транькова это удивительно», — рассказала Медведева.

Милохин добавил, что сам предложил исполнить рискованную поддержку: «Я сказал: «Может, попробуем?» Меня спросили: «А ты сможешь?» Я ответил: «Вроде да, вроде нет».