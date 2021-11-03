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«Прямо здесь чуть не отпала». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина

«Прямо здесь чуть не отпала». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина
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Заслуженный тренер СССР, судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова эмоционально высказала мнение от проката двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в шестом выпуске шоу. В эфир программа выйдет в субботу, 6 ноября.

Медведева и Милохин впервые исполнили высокую парную поддержку на вытянутых руках, но сделали это иначе, чем в спорте.

«Впечатления от высокой поддержки Дани и Жени? Я прямо здесь чуть не отпала. Смотрю — поднимает Женю. На уровень плеч поднял — спокойно. Потом подсел — раз! — и выжал её. И ровненько, и хорошо, и не качался, и поставил. И танцевали вместе, и крутились, и делали это всё в дичайшем темпе, кайфанули сами по-страшному! И мы с ними кайфанули! Здорово!» — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».

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