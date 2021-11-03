«Прямо здесь чуть не отпала». Тарасова — о новом номере Медведевой и Милохина

Заслуженный тренер СССР, судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова эмоционально высказала мнение от проката двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в шестом выпуске шоу. В эфир программа выйдет в субботу, 6 ноября.
Медведева и Милохин впервые исполнили высокую парную поддержку на вытянутых руках, но сделали это иначе, чем в спорте.
«Впечатления от высокой поддержки Дани и Жени? Я прямо здесь чуть не отпала. Смотрю — поднимает Женю. На уровень плеч поднял — спокойно. Потом подсел — раз! — и выжал её. И ровненько, и хорошо, и не качался, и поставил. И танцевали вместе, и крутились, и делали это всё в дичайшем темпе, кайфанули сами по-страшному! И мы с ними кайфанули! Здорово!» — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».
- 3 ноября 2021
-
00:55
-
00:44
-
00:07
- 2 ноября 2021
-
23:40
-
21:59
-
21:14
-
20:14
-
19:52
-
18:57
-
15:14
-
14:53
-
13:26
-
12:54
-
12:47
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
07:40
-
07:17
-
06:40
-
05:24
- 1 ноября 2021
-
23:09
-
22:53
-
21:21
-
18:48
-
17:31
-
15:20
-
14:07
-
13:30
-
13:08
-
12:08
-
12:01
-
11:39