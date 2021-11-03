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«Кудрявое настроение». Татьяна Навка показала фото с Загитовой с «Ледникового периода»

«Кудрявое настроение». Татьяна Навка показала фото с Загитовой с «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото со съёмок «Ледникового периода». Она сфотографировалась с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой, которая является одной из ведущих проекта.

«Кудрявое настроение охватило съёмки «Ледникового периода», — подписала снимок Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998).

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