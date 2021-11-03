«Золото американке не отдам». Ирина Слуцкая рассказала о мистической истории на ЧМ-2005

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о событиях, которые предшествовали её победе на чемпионате мира 2005 года в Москве.

«Было это в далёком 2005 году. На дворе стоял март, начинал подтаивать снег. На носу был чемпионат мира в Москве, в „Лужниках“. Я очень долго к нему готовилась, он должен был стать для меня знаковым. Я нацеливалась исключительно на победу.



Самое моё любимое время тренировок – это раннее утро. У девушек часто тренировки начинались в 6 утра. И вот это незабываемое ощущение, когда трибуны ещё пусты, когда свет на арене горит не весь, а персонал только начинает приходить, когда ты вдыхаешь тишину ещё не проснувшегося стадиона… В такие моменты ты ощущаешь всю силу и мощь ледовой арены и её невероятно чистую энергию. Для меня это самый незабываемый момент. В то утро именно с такими ощущениями я стояла около борта и пыталась спросонья размяться перед предстоящей тренировкой. Пустынный зал эхом отдавал моё волнительное сердцебиение. У меня была предварительная программа. Нервы напряжены.



Неожиданно за спиной я услышала шаги… Подумав, что это мой тренер, я готова была сказать „Доброе утро“, но, обернувшись, никого не увидела. Через несколько мгновений эти шаги уже коньками разрезали лёд – без следов, но с явным хрустом. Было ощущение, что меня кто-то опередил и первым вышел на лёд.



Я всмотрелась в полумрак катка, но там никого не было. Потом я чётко слышала разговор…. Люди говорили о предстоящих соревнованиях. Я услышала фразу: „Я своё золото дома никакой американке не отдам“. Всё это длилось несколько секунд, но мне хватило времени, чтобы испугаться. Я побежала в раздевалку, я была взволнована. Ощущение, что кто-то незримый всё это время был около меня…. Только тогда, когда включили свет, когда приехали люди, это ощущение пропало.



На следующий день у меня вновь была тренировка рано утром. Я специально приехала пораньше и пошла на лёд. И у меня вновь было ощущение, что я далеко не одна. На льду я видела тень девушки… молодой, резвой, худенькой…. Эта тень каталась и исполняла элементы. И потом вновь я услышала: „Победа!“ Это опять были какие-то доли секунды „соседства“ с духом… Больше такого не происходило, хотя соревнования длились ещё 3 дня.



Какого же было моё удивление, когда я смотрела видеозапись выступления и перед выходом на заключительную программу Жанна Федоровна (мой тренер) мне сказала: „Неужели ты у себя дома медаль отдашь какой-то американке, на что я ответила: “Я своё золото дома никакой американке не отдам». И после проката, сидя в зоне kiss and cry я чётко тренеру сказала: «Победа!» Вот так, необъяснимым образом, я увидела и услышала саму себя. Удивительно, не правда ли?» — цитирует Слуцкую Gazetametro.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!