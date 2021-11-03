Евгения Медведева ответила на вопрос Алины Загитовой о новом номере с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о номере с тиктокером Даней Милохиным в телешоу «Ледниковый период». Загитова является ведущей проекта.
«Ребята, у вас был такой весёлый молодёжный номер, просто вау! Женя, вопрос к тебе. Ты редко катала такие зажигательные номера в спорте. Как тебе в таком амплуа?» — приводит слова Загитовой «Газета.ру».
«Это правда, что моё амплуа больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось», — ответила Медведева.
Шестой выпуск шоу выйдет в эфир в субботу, 6 ноября.
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