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Анна Семенович отреагировала на пост Навки, заявившей, что её семилетнюю дочь засудили

Анна Семенович отреагировала на пост Навки, заявившей, что её семилетнюю дочь засудили
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Бывшая фигуристка, ныне актриса и певица Анна Семенович оставила комментарий под постом олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки в «Инстаграме». Ранее Навка возмутилась причиной, по которой её семилетней дочери Надежде снизили оценку за артистизм на детских соревнованиях.

«Это соревнования, жизнь и т. д., всё бывает, нет предела совершенству, скажете вы, и я, конечно, соглашусь… Но!!! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось, и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу!!!» — написала, в частности, Навка.

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«Наша умница и трудяга. А какие вращения классные у Нади! Ну а судьи — ничего нового», — написала Семенович в комментариях.

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