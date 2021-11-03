Татьяна Волосожар оценила результаты Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала результаты Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде. Спортсменки заняли первые три места, причём Валиева побила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме двух прокатов.
«Смотрела выборочно. Рада за свою любимицу Камилу Валиеву, я её обожаю и безумна рада её успеху. Хочу отметить и Лизу Туктамышеву, её успехи каждый раз заставляют отвешивать ей низкий поклон. Она огромная молодец.
У Алёны Косторной за два сезона уже десять программ? Она в поисках лучшего, я не вижу здесь ничего плохого. Алёна выглядит очень достойно, меня всегда восхищает её катание. На льду она выступает как взрослая, осознанная, спортивная девушка» — приводит слова Волосожар Sport24.
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