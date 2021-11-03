Медведева рассказала, какая еда ей напоминает о детстве

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в своём «инстаграме» свежую фотографию. На ней спортсменка сидит за кухонным столом и накладывает в блины красную икру.



«Какая еда напоминает вам о детстве? Мне блины. Мои любимые блины сегодня — с красной икрой. Но иногда, конечно, хочется чего-нибудь нового. Например, добавить к блинчикам варенье из побегов сосны, одуванчиков или даже березовой чаги. Оказалось, в наших регионах производят много классных продуктов, которые пока не так широко известны как, например, башкирский мёд или адыгейский сыр», — так Евгения подписала снимок.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). Также она была серебряным призёром командного чемпионата мира (2017), победительницей турнира Shanghai Trophy 2019, победительницей финала Кубка России — 2019, победительницей (2015) и бронзовым призёром (2014) чемпионата мира среди юниоров, победительницей (2014) и бронзовым призёром (2013) финала Гран-при среди юниоров.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!