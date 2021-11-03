Багаж российских фигуристов, выступавших на Гран-при Канады, пока не доставлен в Москву

Багаж российских фигуристов, вернувшихся на родину после этапа Гран-при в Канаде, пока не доставлен в Москву.

Этап Гран-при в Канаде проходил с 29 по 31 октября. Российские спортсмены вернулись в Москву 2 ноября.

«Команда летела с двумя пересадками — Ванкувер-Торонто, Торонто-Париж, Париж-Москва. Багаж до сих пор не доставлен. Обещают доставить его ночью. Надеемся, так и будет», — приводит слова своего источника ТАСС.

В женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, занявшие весь пьедестал. В мужском одиночном катании в составе российской команды выступали Евгений Семененко, ставший бронзовым призёром, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место. В соревнованиях танцоров выступали Диана Дэвис и Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.