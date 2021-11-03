Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup
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На международном турнире по фигурному катанию Volvo Open Cup, который проходит в Риге (Латвия), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лидерство захватила российская пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, получившая за свой прокат 75,48.
Второе место занимают представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Земко. Хозяева льда Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии замыкают тройку сильнейших.
Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) – 75,48.
2. Мария Игнатьева/Даниил Земко (Венгрия) – 63,91.
3. Аурелия Ипполито/Люк Рассел (Латвия) – 55,15.
4. Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский (Азербайджан) – 54,08.
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