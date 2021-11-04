Российским фигуристам — участникам Гран-при Канады вернули багаж с двухдневным опозданием

Багаж российских фигуристов, вернувшихся на родину после этапа Гран-при в Канаде, доставлен в Москву с двухдневным опозданием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
Этап Гран-при в Канаде проходил с 29 по 31 октября. Российские спортсмены вернулись в Москву 2 ноября.
«Ситуация разрешилась благополучно. Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка», — сообщил источник.
В женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, занявшие весь пьедестал. В мужском одиночном катании в составе российской команды выступали Евгений Семененко, ставший бронзовым призёром, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место. В соревнованиях танцоров выступали Диана Дэвис и Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
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