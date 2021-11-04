Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при в Японии. Он хотел исполнить четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при в Японии из-за травмы лодыжки. Об этом сообщается в «твиттере» Sponichi on Ice со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии. Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.
Ранее Ханю заявлял, что намерен исполнить на турнире четверной аксель. Чистый четверной аксель на соревнованиях пока не удалось исполнить ни одному из фигуристов.
«Моё самое сильное желание – чисто выполнить четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой сегодняшний предел, и хочу показать выступление, благодаря которому люди смогут что-то почувствовать. Хочу успешно приземлить четверной аксель, кроме того – показать идеальное выступление как в короткой, так и в произвольной программе», — говорил спортсмен.
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