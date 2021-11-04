Десятикратная чемпионка Италии: российских фигуристок сильно эксплуатируют. Это плохо

Десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча высказала мнение, что российские фигуристки преждевременно уходят из спорта, поскольку их эксплуатируют в техническом плане.

«Это слишком плохо для фигуристок. Короткие карьеры говорят о том, что их сильно эксплуатировали в техническом плане, к сожалению. Слишком сильно и слишком рано.

Сможет ли Камила Валиева реализоваться после спорта? В Италии после соревновательной карьеры я стала тренировать и начала карьеру на телевидении и в кино. У меня не было менеджера, и меня позвали благодаря моим профессиональным спортивным навыкам. Также, к счастью, я была ещё и красивой, очень телегеничной девушкой, в дополнение к тому факту, что я очень общительный человек. Своей простотой мне удалось покорить публику», — приводит слова Чиччи Inoprosport.

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