Команда Тутберидзе: уважать возраст надо обязательно. И уступать в общественном транспорте

В «сториз» «инстаграма» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, в котором предлагается не забывать о необходимости с уважением относиться к возрасту.
«Уважать возраст нужно обязательно. И уступать в общественном транспорте», — отмечается в посте.
Фото: https://www.instagram.com/teamtutberidze_official/
Предположительно, так в команде Тутберидзе отреагировали на предложение двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду Александра Жулина добавлять баллы чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой за возраст. Туктамышева значительно старше ведущих учениц Тутберидзе.
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