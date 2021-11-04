Юдзуру Ханю прокомментировал снятие с домашнего этапа Гран-при
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю прокомментировал снятие с домашнего для себя этапа Гран-при в Японии из-за травмы лодыжки.
«Я очень много тренировался в преддверии NHK Trophy и очень разочарован тем, что получил травму при падении на тренировке. Сейчас намерен как можно скорее вернуться на соревновательный уровень. И большое спасибо всем за поддержку», — цитирует Ханю официальный сайт Федерации конькобежного спорта Японии.
Турнир, на котором Юдзуру планировал исполнить четверной аксель, пройдёт с 12 по 14 октября.
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