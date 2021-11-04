Авербух отреагировал на идею Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на предложение тренера Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.
Жулин ранее высказал мнение, что опытными можно считать фигуристок старше 17 лет. Именно с этого возраста известный наставник предлагает добавлять баллы, увеличивая на один за каждый год возраста. 24-летняя Елизавета Туктамышева борется за попадание на Олимпиаду с воспитанницами Этери Тутберидзе, которым 15–17 лет.
«Думаю, Саша просто пошутил, больше говорить нечего по этому поводу», — приводит слова Авербуха «RT на русском».
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