Александр Горшков отреагировал на идею добавлять фигуристкам баллы за возраст

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал предложение тренера Александра Жулина выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.

По мнению Жулина, это отразится на их мотивации не завершать карьеру слишком рано, а Елизавета Туктамышева с такой помощью точно попадёт на Олимпиаду-2022.

«Это больше похоже, конечно, на шутку. Хотя я понимаю его желание и стремление. С большим уважением отношусь к Лизе Туктамышевой, но всё же это не так просто. Надо же понимать, сколько баллов будет даваться, за что именно и как. Должна быть разработана какая-то специальная система оценок. Сомневаюсь, что надбавка баллов за возраст в перспективе может появиться.

Отношусь к этому как к юмору, скорее. Не связываю его слова с рассуждениями о возможном повышении возрастного ценза. Мы же давно выступали против этого, наша позиция известна. Однако Лиза, конечно, молодец и заслуживает похвалы за своё катание. Она в очередной раз доказала, что возраст — не препятствие», — приводит слова Горшкова RT.