Худайбердиева и Базин выиграли Volvo Open Cup

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержал победу на международном турнире Volvo Open Cup в Риге (Латвия).

Худайбердиева и Базин выиграли как ритмический, так и произвольный танец и заняли первое место с результатом 185,61 балла по сумме двух прокатов.

Вторыми стали представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Земко, третье место заняла пара из Азербайджана Екатерина Кузнецова — Александр Колосовский.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 185,61

2. Мария Игнатьева/Даниил Земко (Венгрия) — 159,49

3. Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский (Азербайджан) — 138,32

4. Аурелия Ипполито/Люк Рассел (Латвия) – 134,29.