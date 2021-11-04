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Худайбердиева и Базин выиграли Volvo Open Cup

Худайбердиева и Базин выиграли Volvo Open Cup
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Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержал победу на международном турнире Volvo Open Cup в Риге (Латвия).

Худайбердиева и Базин выиграли как ритмический, так и произвольный танец и заняли первое место с результатом 185,61 балла по сумме двух прокатов.

Вторыми стали представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Земко, третье место заняла пара из Азербайджана Екатерина Кузнецова — Александр Колосовский.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия
Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 185,61
2. Мария Игнатьева/Даниил Земко (Венгрия) — 159,49
3. Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский (Азербайджан) — 138,32
4. Аурелия Ипполито/Люк Рассел (Латвия) – 134,29.

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