Худайбердиева и Базин выиграли Volvo Open Cup
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Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержал победу на международном турнире Volvo Open Cup в Риге (Латвия).
Худайбердиева и Базин выиграли как ритмический, так и произвольный танец и заняли первое место с результатом 185,61 балла по сумме двух прокатов.
Вторыми стали представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Земко, третье место заняла пара из Азербайджана Екатерина Кузнецова — Александр Колосовский.
Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия
Танцы на льду
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 185,61
2. Мария Игнатьева/Даниил Земко (Венгрия) — 159,49
3. Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский (Азербайджан) — 138,32
4. Аурелия Ипполито/Люк Рассел (Латвия) – 134,29.
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