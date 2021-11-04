Щербакова упала с четверного лутца на тренировке перед Гран-при Италии

Анна Щербакова на тренировке перед этапом серии Гран-при в Турине исполнила произвольную программу «Мастер и Маргарита». Действующая чемпионка мира упала с четверного лутца, затем чисто сделала каскад тройной флип — тройной тулуп, два двойных акселя, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной флип — тройной сальхов через ойлер и сольный тройной лутц.



Вне проката Анна сделала несколько попыток четверных прыжков, в том числе и удачные, сообщает специальный корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.

Третий этап серии Гран-при пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября. Кроме Щербаковой, в женском одиночном катании на нём выступят россиянки Майя Хромых и Софья Самодурова.

Первый этап Гран-при в США выиграла россиянка Александра Трусова, на втором первенствовала Камила Валиева.