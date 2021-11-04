Майе Хромых не покорился четверной тулуп на тренировке перед Гран-при Италии

Российская фигуристка Майя Хромых исполнила произвольную программу на тренировке перед стартом третьего этапа серии Гран-при в Турине. Подопечная Этери Тутберидзе допустила много ошибок.
Обе попытки четверного тулупа завершились падениями, а на приземлении с тройного флипа фигуристка совершила степаут. Майя чисто прыгнула каскад тройной сальхов — тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц — ойлер — двойной сальхов.
В целом на тренировке Хромых не сделала ни одной чистой попытки четверного прыжка, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
Третий этап серии Гран-при пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября. Кроме Хромых, в женском одиночном катании на нём выступят россиянки Анна Щербакова и Софья Самодурова.
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