Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» исполнила тройной аксель на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, занимающаяся в его академии, исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.

«Подарок на день рождения. Мисс Софья – тройной аксель», — подписал видео Плющенко, которому накануне исполнилось 39 лет.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В сезоне-2021/2022 Муравьёва вышла в финал Гран-при среди юниоров. Фигуристка выиграла этап Гран-при в Австрии и стала второй в Словакии. Также Софья стала второй на взрослом этапе Кубка России в Сочи.

В минувшем сезоне Софья выиграла Кубок Москвы и заняла третье место на первенстве России и стала второй на одном из этапов юниорского Кубка страны.