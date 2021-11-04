Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» исполнила тройной аксель на тренировке
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, занимающаяся в его академии, исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.
«Подарок на день рождения. Мисс Софья – тройной аксель», — подписал видео Плющенко, которому накануне исполнилось 39 лет.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
В сезоне-2021/2022 Муравьёва вышла в финал Гран-при среди юниоров. Фигуристка выиграла этап Гран-при в Австрии и стала второй в Словакии. Также Софья стала второй на взрослом этапе Кубка России в Сочи.
В минувшем сезоне Софья выиграла Кубок Москвы и заняла третье место на первенстве России и стала второй на одном из этапов юниорского Кубка страны.
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