Евгения Медведева ответила на вопрос о возможности перехода в парное катание

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева перед шоу «Анна Каренина» в Москве рассказала о своём отношении к парному катанию.

В ледовом спектакле Медведева выступает в паре с Александром Энбертом.

«Парное катание я, конечно же, полюбила. Мне всегда очень везло с партнёрами. Только в этом году научилась кататься в паре. Сегодня в спектакле «Анна Каренина» у меня партнёр Саша Энберт. Я ему просто безумно благодарна. И сейчас параллельно идёт проект «Ледниковый период», где я с Даней Милохиным участвую. Это всё, конечно, бесценный опыт, но не думаю, что готова выступать в парах на столь высоком уровне, чтобы представлять страну», — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».