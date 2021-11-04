Бутырская: у Щербаковой ещё есть время восстановить форму, к которой мы привыкли

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления чемпионки мира Анны Щербаковой на Гран-при Италии.

«Она немного позже остальных вышла на лёд и начала готовиться к сезону. Видно, что сейчас она не в лучшей своей форме, но при этом она продолжает подготовку именно к Олимпийским играм. Она не отказывается от стартов, это важно. Она показывает на данный момент то, что может. Я бы немного отпустила эту ситуацию и не зацикливалась на ней: ничего страшного для Ани сейчас не происходит. Она в любом случае героическая спортсменка, мы знаем, как она умеет собираться в нужный момент. И у неё ещё есть время восстановить форму, к которой мы привыкли.

Ей надо восстановиться, вкатиться в сезон, и потом уже мы будем обсуждать, есть у неё четверные или нет. Я понимаю, что кто-то может очень сильно об этом переживать, но в этой ситуации накалять обстановку не надо.

У нас все девчонки замечательные. Просто сейчас такое пристальное внимание к Ане, но не забываем: она действующая чемпионка мира, она просто так не сдастся. Поэтому не надо тыкать в неё пальцем и спрашивать, где четверной прыжок. Ей надо дать сосредоточиться на себе, на фигурном катании и на цели, которая, я уверена, присутствует и которой она желает. Тем более это этап Гран-при — да, важно. В олимпийский сезон надо показывать, в какой ты форме, какие у тебя программы. Но основное — это чемпионат страны и Олимпийские игры. Вот два главных соревнования в этом году», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».