Медведева падала в руки Милохину, Бородина раздевала Соловьёва. Лучшие фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки пятого выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.



Медведева и Милохин впервые исполнили высокую парную поддержку на вытянутых руках, но сделали это иначе, чем в спорте.



«Впечатления от высокой поддержки Дани и Жени? Я прямо здесь чуть не отпала. Смотрю — поднимает Женю. На уровень плеч поднял — спокойно. Потом подсел — раз! — и выжал её. И ровненько, и хорошо, и не качался, и поставил. И танцевали вместе, и крутились, и делали это всё в дичайшем темпе, кайфанули сами по-страшному! И мы с ними кайфанули! Здорово!» — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».



Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.