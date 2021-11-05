Евгений Плющенко — о возрасте: уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймёте!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался на тему возраста спортсменов, опубликовав соответствующую картинку в «сториз» своего «инстаграма». Ранее эта картинка появилась в «сториз» «инстаграма» команды Этери Тутберидзе, в подписи значилось: «Уважать возраст нужно обязательно. И уступать в общественном транспорте».
Предположительно, так в команде Тутберидзе отреагировали на предложение двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду Александра Жулина добавлять баллы чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой за возраст. Туктамышева значительно старше ведущих учениц Тутберидзе.
«Уважайте легенд! Когда ими станете — смысл поймёте!» — написал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial
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