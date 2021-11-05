«Невозможно выгнать со льда!» Восьмилетний Саша Плющенко восстановил каскад после травмы
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного чемпиона ОИ по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как юный спортсмен восстановил каскад после перелома руки, который он получил во время игры в футбол.
«Мне сняли лангетку! Восстановил каскад после травмы и начал восстанавливать 2,5А (тройной аксель. — Прим. «Чемпионата»), невозможно выгнать со льда», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
«Какой ты, Саша, молодец, просто умничка», — написала одна из подписчиц в комментариях.
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