Евгения Медведева объяснила, почему Дане Милохину полезно участие в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала, почему, по её мнению, российскому тиктокеру Дане Милохину, который является её партнёром по телепроекту «Ледниковый период», полезно участие в шоу.

«Думаю, что для Дани проект полезен, так как сейчас его окружают много взрослых людей, спортсменов. Всё-таки спортсмены в своей жизни многое прошли и, так сказать, с высоты своего опыта соревнований всегда могут подсказать, где нужно сконцентрироваться», — приводит слова Евгении Медведевой «Газета.ру».

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